Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erfolgssträhne von acht Handelstagen in Folge mit steigenden Tageshochs ist zu Wochenbeginn beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erwartungsgemäß zu Ende gegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit bilde das Hoch vom vergangenen Freitag (12.494 Punkte) ein sog. "swing high". Ein solches Muster habe in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Marktwendepunkte gekennzeichnet. Diese Gefahr würden die Analysten allerdings erst sehen, wenn die deutschen Standardwerte die Haltezone bei rund 12.300 Punkten aufgeben müssten. Zur Erinnerung: Die beiden nahezu deckungsgleichen Tiefs der letzten Woche bei 12.318/12 Punkten würden hier im Zusammenspiel mit einem alten Fibonacci-Level (12.330 Punkte) sowie der jüngsten Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.292 Punkten) eine markante Kumulationsunterstützung bilden. Aufgrund der Bedeutung dieser Zone biete sich dieses Level als Absicherung für tradingorientierte Anleger an. Der Wochenauftakt beinhalte aber auch einen positiven Nebenaspekt. Nach den anfänglichen Abschlägen habe sich der DAX in einer sehr übersichtlichen Tagesrange von lediglich 60 Punkten gehalten. Um aber die Hochs bei 12.600/656 Punkten wieder ins Visier zu nehmen, sei ein Spurt über das o. g. "swing high" nötig. (17.09.2019/ac/a/m)



