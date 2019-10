Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt ist beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) geglückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit könne das Aktienbarometer aus der Rückeroberung der Schlüsselzone bei rund 12.300 Punkten weiter Kapital schlagen. Das gestrige Tageshoch habe gestern bei 12.441 Punkten gelegen, womit der jüngst beschriebene Trigger in Form einer "bullishen" Auflösung des auf Wochenbasis ausgeprägten"Hammers" exakt bestätigt worden sei. Ein Sprung über dieses Signallevel liefere nach Erachten der Analysten einen frühen Hinweis auf einen Sprung über die dicht beieinander liegenden Septemberhochs bei 12.491/94 Punkten. Jenseits dieser Hürden dürften die deutschen "blue chips" Kurs auf das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten nehmen. Gelinge dem DAX der Spurt auf ein neues Verlaufshochs, könnten Anleger die Kursentwicklung der letzten Wochen zudem als seitliche Schiebezone interpretieren. Aus deren Höhe ergebe sich im Erfolgsfallein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 360 Punkten, was dann wiederum zu einem Kursziel im Bereich von rund 12.860 Punkten führen würde. Auf der Unterseite diene dagegen die 12.300er-Marke als erste Haltezone. Darunter stecke das jüngste Vorwochentief bei 12.142 Punkten eine weitere wichtige Unterstützung ab. (01.10.2019/ac/a/m)

