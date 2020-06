Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Positiv gesprochen hält sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den fünften Handelstag in Folge oberhalb der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.153 Punkten), die das Aktienbarometer in der vergangenen Woche mit einem Aufwärtsgap (12.133 zu 11.968 Punkten) zurückerobern konnte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei 12.062 Punkten verlaufe zudem die langfristige Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.062 Punkten). Knapp darunter stehe mit dem Erholungstrend seit März (akt. bei 11.821 Punkten) die nächste Unterstützung zur Verfügung. Dabei stelle diese Trendlinie nur den Auftakt zu einer massiven Haltezone dar, welche sich über diverse Hoch- und Tiefpunkte bis zum 61,8%-Fibonacci-Retracement der Frühjahrskorrektur (11.679 Punkte) erstrecke. Zu Handelsbeginn dürfte sich der DAX heute wieder etwas nach oben von der o. g. Durchschnittslinie absetzen. Doch an jedem der letzten fünf Handelstage habe die Marktteilnehmer bei gut 12.400 Punkten der Mut verlassen. Ein Sprung über diese Hürden sei nötig, um den deutschen Standardwerten neues Leben - sprich neues Aufwärtsmomentum - einzuhauchen. Neben dem zuletzt beschriebenen, verhaltenen Sentiment stelle die Marktbreite dabei einen unterstützenden Faktor dar. (23.06.2020/ac/a/m)

