Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund einer Hoch-Tief-Spanne von 270 Punkten können sich Anleger beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht über eine zu geringe Schwankungsintensität beschweren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz entstehe ein markanter Außenstab, der die Grenzen der Vorperiode deutlich sprenge. Auch zu der diskutierten Belastungsprobe der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.605 Punkten) sei es nahezu gekommen. Zumindest habe sich die langfristige Glättung kurzfristig als solide Unterstützung herauskristallisiert, denn die anschließende Erholung der deutschen Standardwerte habe dafür gesorgt, dass die Haltezone aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Novemberdelle (15.803 Punkte) noch nicht gänzlich aus den Augen verloren worden sei. Das gestrige Tageshoch (15.898 Punkte) bzw. das -tief (15.630 Punkte) als Begrenzungen des o. g. "outside days" würden kurzfristig als DAX-Taktgeber dienen. Die zuletzt genannte Marke harmoniere dabei bestens mit der o. g. 200-Tage-Linie. Noch ein Wort zur wöchentlichen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Der geringe Bullenanteil von 21% sowie der hohe Prozentsatz an Bären (46,7%) unter den US-Privatanlegern würden inzwischen von einer sehr negativen Grundstimmung zeugen. (20.01.2022/ac/a/m)

