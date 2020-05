Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentiert sich aktuell von seiner stressresistenten Seite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ihre zuletzt angestellten Überlegungen zur Marktbreite bzw. das negative Sentiment würden sich dabei als unterstützende Faktoren erweisen. Dennoch habe das Aktienbarometer die Kurslücke vom Wochenauftakt (obere Gapkante bei 10.839 Punkten) bisher nicht schließen können. Damit bestehe auch der zuletzt thematisierte Bremsklotz in Form eines "bearishen" Keils weiterhin. In der Summe ergebe sich derzeit eine gewisse Pattsituation. Auf der Unterseite bilde das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte) im Zusammenspiel mit dem Tief von Dezember 2018 (10.279 Punkte) sowie den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten unverändert eine absolute Schlüsselunterstützung. Diese Bastion werde inzwischen durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.413 Punkten) noch zusätzlich verstärkt. Ein ernsthafter Rücksetzer sei nur bei einem Bruch der angeführten Kernunterstützung zu befürchten. Aber selbst, wenn es dazu kommen sollte, dürfte das Abwärtspotenzial limitiert sein. Das Gap bei 9.841/9.627 Punkten diene dann möglicherweise als maximales Korrekturziel auf der Unterseite. (08.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >