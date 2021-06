Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Eröffnungskurs ging der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern kaum verändert aus dem Handel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit verbleibe das Aktienbarometer den dritten Tag in Folge innerhalb der am Mittwoch gesetzten Leitplanken von 15.676 bzw. 15.456 Punkten. Etwas längerfristig betrachtet halte zudem das Ringen um die alte Ausbruchsmarke von 15.500 Punkten an. Um das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen zu lassen, sei ein Verletzen der o. g. Grenzen nötig. Diese These passe hervorragend zur gestern auf Basis der höheren Zeitebenen (Woche bzw. Monat) diskutierten niedrigen DAX-Schwankungsbreite als Vorbote eines möglichen Vola-Impulses. In diesem Zusammenhang sei der CBOE SKEW Index erwähnenswert, der am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch erreicht habe. Dieser Index werde mit Hilfe von "aus dem Geld" liegenden Optionen berechnet. Das aktuelle Rekordlevel signalisiere, dass das Risiko größerer Kursausschläge derzeit hoch sei. In diesem Kontext sei nochmals an die hohen Neutralitätsquoten verschiedener Sentimentumfragen erinnert (z. B. AAII, Sentix). Auf der Unterseite harmoniere die Triggermarke von 15.456 Punkten recht gut mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.419 Punkten). Der Bruch dieser Bastion sei notwendig, um einer nennenswerten DAX-Korrektur Bahn zu brechen. (29.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >