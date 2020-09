Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An die geringe Schwankungsbreite und das Schwanken um die Marke von 13.200 Punkten haben sich DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Investoren inzwischen gewöhnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige Handelstag bilde da keine Ausnahme. Schließlich stehe bei einer Hoch-Tief-Spanne von weniger als 130 Punkten ein nahezu idealtypischer "doji" zu Buche. Als Konsequenz der jüngsten Bewegungsarmut würden sich die Bollinger Bänder immer weiter zusammenziehen. In der Vergangenheit habe dieses Phänomen häufig als idealer Nährboden eines neuen Vola-Impulses gedient. Die besondere Konstellation des Volatilitätsindikators "warne" also vor einer neuen, trendstarken Bewegung, so dass Anleger im Ausbruchsfall für ihre gegenwärtige Geduld belohnt werden sollten. Als Schlüsselmarken auf der Oberseite würden dabei unverändert die beiden Verlaufshochs bei 13.314/13.460 Punkten sowie die verbliebene Abwärtskurslücke vom Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten) fungieren. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag sollte dem DAX neues Momentum einhauchen. Dagegen markiere das Junihoch zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.913/12.901 Punkten) den entscheidenden Taktgeber auf der Unterseite. (16.09.2020/ac/a/m)

