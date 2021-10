Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 200-Tages-Line (akt. bei 15.101 Punkten) hat sich zuletzt als Sprungbrett für den DAX erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das MACD-Kaufsignal der letzten Woche habe die jüngste Erholung der deutschen Standardwerte zusätzlich befeuert. Die letzten Tage sei das Aktienbarometer dann aber im Bereich des kürzerfristigen gleitenden Durchschnitts der letzten 38 Tage (akt. bei 15.497 Punkten) ins Stocken geraten. Dieses Innehalten könnten Anleger an der engen Handelsspanne von nur 70 Punkten und dem gestrigen Innenstab festmachen. Entsprechend sei ein Anstieg über das Hoch bei 15.542 Punkten nötig - gleichbedeutend mit einer nachhaltigen Rückeroberung der oben genannten 38-Perioden-Glättung -, um die Erfolgssträhne der Vortage fortzusetzen.Gelinge die "bullishe" Auflösung des "inside days", würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.700 Punkten das nächste Erholungsziel definieren. Auf der Unterseite erhöhe indes ein Abrutschen unter das gestrige Tagestief das Risiko eines Scheiterns an der 38-Tages-Linie. Während der zuletzt genannte Durchschnitt heute als kurzfristiger Taktgeber fungiere, sei der DAX übergeordnet zwischen den beiden diskutierten Glättungslinien "gefangen". (20.10.2021/ac/a/m)