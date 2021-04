Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der äußerst bullische März dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmals einen Kurs über der 15.000er-Marke beschert hatte, ging es am 1. April um weitere 99 Punkte nach oben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die entscheidende Frage: gelinge direkt der nachhaltige Ausbruch über die wichtige mentale Hürde. Dazu benötige es laut gängiger Regel einen Schlusskurs mit mindestens drei Prozent Abstand (also ab 15.450 Zähler) oder (wesentlich leichter zu erfüllen) drei aufeinanderfolgende Schlusskurse über 15.000 Punkten. Trotz aller positiven Vorgaben spreche doch einiges für eine Konsolidierung, denn der Index sei stark überhitzt. Ein guter Indikator dafür, der Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator habe auf Wochenbasis mit gut 99 den höchsten Wert seit Mai 2019 erreicht. Damals habe der Index anschließend um sieben Prozent konsolidiert. Vergleichbar sehe die Situation auf Monatsbasis aus. Ein Wert über 99 sei zuletzt im April 2011 (!) beobachtet worden. Anschließend habe der DAX zwar noch moderat um ein Prozent steigen können, ehe die Euro-Krise an Fahrt gewonnen habe und einen Mini-Crash ausgelöst habe. Über kurz oder lang scheine ein Test der steigenden Doppel-Unterstützung aus gut einjähriger Aufwärtstrendlinie und 55-Tage-Linie (derzeit im 14.200er-Bereich) möglich. (06.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



