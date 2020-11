Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Vortag konnte der DAX gestern ein deutliches Kursplus verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe das Aktienbarometer auf Jahressicht die Nulllinie passiert und notiere wieder im "grünen Bereich". Entscheidend unterstützt worden seien die deutschen Standardwerte dabei durch die Entwicklung in den USA, wo beispielsweise der Dow Jones erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 30.000 Punkten habe schließen können. Beim DAX stünden deshalb heute die jüngsten beiden Wochenhochs bei 13.297/13.277 Punkten im Fokus. Ein Sprung über diese Hürden würde die Folge der "inside candles" seit dem "BioNTech-Montag" nach oben auflösen. Deshalb käme eine positive Weichenstellung einem ersten Achtungserfolg gleich, der das Septemberhoch bei 13.460 Punkten wieder auf die Agenda bringe. Ein Spurt über das zuletzt genannte Level käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich.Obwohl heute die Ausbruchschancen überwögen, gelte es auf der Unterseite ein Abgleiten unter die Tiefpunkte vom 19. und 13. November bei 13.035/13.005 Punkten weiter zu verhindern. Schließlich würde eine negative Weichenstellung die jüngste Schiebezone nach unten auflösen und somit ein temporäres Kräftesammeln einläuten. (25.11.2020/ac/a/m)