Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die am Montag angelaufene Gegenbewegung konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erwartungsgemäß fortsetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Rückeroberung des Wochen-Pivot Punktes (11.804 Punkte) habe sich dabei als der prognostizierte Katalysator erwiesen. Im Zusammenspiel mit dem gestrigen Aufwärtsgap bei 11.838/11.851 Punkten fungiere der Durchschnitt aus Hoch-, Tief- und Schlusskurs der Vorwoche in Zukunft als erste Rückzugszone bzw. als engmaschige Absicherung für tradingorientierte Anleger. Auf der Habenseite würden die Analysten darüber hinaus verbuchen, dass das Aktienbarometer bis zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.081 Punkten) vorgestoßen sei. Dieses Level markiere den Auftakt zur möglicherweise entscheidenden Widerstandszone auf der Oberseite, welche sich über die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.242 Punkten) bis zum Tief von Ende Juli (12.254 Punkte) erstrecke. Da eine Rückeroberung dieser Zone die zuletzt vervollständigte Topbildung negieren würde, käme eine positive Weichenstellung einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Im Erfolgsfall könnte die Jahresendrally - mit Verspätung - doch noch starten. (04.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >