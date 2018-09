Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum US-Feiertag (Labour Day) startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern mit einer unterdurchschnittlichen Handelsspanne von unter 60 Punkten in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da sich die deutschen Standardwerte im Vergleich zum Eröffnungskurs zudem nur wenig verändert präsentiert hätten, liefere der gestrige Handelstag kaum neue Erkenntnisse. Es bleibe bei den zuletzt aufgezeigten Leitplanken in Form der letzten beiden Verlaufstiefs bei 12.121/12.104 Punkten auf der Unter- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.683 Punkten) auf der Oberseite. Auch andere Chartdarstellungsformen - wie beispielsweise der Heikin Ashi bzw. der Point & Figure-Chart - aber auch andere Zeitebenen - wie z. B. der Monatschart der deutschen Standardwerte - würden die Bedeutung der angeführten Schlüsselmarken unterstreichen. Egal welche charttechnische Methodik Anleger heranziehen würden, es würden sich also derzeit einige gute Argumente für eine abwartende Grundhaltung finden. Erst im Ausbruchsfall dürfte der DAX neues Aufwärtsmomentum entfachen oder das Risiko der Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation steige bei einer negativen Weichenstellung deutlich an. (04.09.2018/ac/a/m)