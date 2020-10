Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen Lauf der letzten Tage nahtlos fortsetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank der Rückeroberung der 13.000er-Marke bzw. des Bruchs des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 13.015 Punkten) laufe aktuell der zuletzt diskutierte Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Die charttechnisch entscheidende Schwelle definiere weiterhin das alte Abwärtsgap vom 21. September. In diese Kurslücke sei das Aktienbarometer gestern bereits hineingelaufen (obere Gapkante bei 13.116 Punkten). Ein vollständiges Schließen dieser Kurslücke - verbunden mit einem Negieren der September-Abrisskante - stelle eine Steilvorlage für den DAX dar, die saisonal günstige Phase im 4. Quartal tatsächlich zu nutzen. Gelinge der Befreiungsschlag, dann winke ein Anlauf der deutschen "blue chips" auf das Verlaufshoch von Anfang September bei 13.460 Punkten. Rückenwind komme vor allem aus den USA: Bereits gestern hätten die Analysten auf das neue Allzeithoch beim Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) hingewiesen. Gleichzeitig habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die Schlüsselmarke von 3.400 Punkten zurückerobern können. Die Rahmenbedingungen würden also stimmen - und daraus sollte auch der DAX letztlich Kapital schlagen können. (09.10.2020/ac/a/m)

