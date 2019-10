Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jetzt legt auch der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), welcher die Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigt, nach und untermauert damit die bullishen Aussichten für heimische Blue Chips, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die am Montag an dieser Stelle hervorgehobene charttechnische Schlüsselzone bei rund 5.600 Punkten sei bereits am Dienstag genommen und dann das 52-Wochen-Hoch 5660 Punkte vom 3. Mai bis auf einen Zähler erreicht worden. Während sich der Widerstand im Juli als zu stark erwiesen habe, stelle sich mit dem gestrigen Ausbruch ein frisches Kaufsignal ein. Das Potenzial reiche damit zunächst bis zum 14-Monats-Hoch im 5.800er-Bereich, wo sich nicht nur ein auffälliger horizontaler Widerstand vom August 2018 zeige, sondern wo auch 61,8 Prozent der 2018er-Abwärtswelle wieder aufgeholt wären. Würde auch diese Fibonacci-Hürde genommen, stünde über das Zwischenziel 6.100 Punkte (20-Monats-Hoch vom Mai 2018) das Allzeithoch 6.444 Zähler auf der Agenda. Gehe es zunächst wieder unter die 5.600er-Zone zurück, würden die Notierungslücke 5.445/5.462 Punkte und vor allem die Kombination aus steigendem 200-Tage-Durchschnitt und steilem zweimonatigen Aufwärtstrend um 5.360 Zähler als wichtige Unterstützungen dienen. (17.10.2019/ac/a/m)



