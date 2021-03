Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der freundliche Wochenauftakt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte sich gestern nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer nach einer Eröffnung nahezu auf Tagestief im Handelsverlauf weitere Kursgewinne verbuchen und dabei auch die obere Begrenzung der zuletzt diskutierten Korrekturflagge (akt. bei 14.001 Punkten) überwinden können. Die Atempause seit Anfang Februar könne also tatsächlich als trendbestätigende Konsolidierungsformation interpretiert werden. Dank des beschriebenen Ausbruchs sollten die deutschen Standardwerte zügig Kurs auf das bisherige Rekordhoch bei 14.169 Punkten nehmen. Rein rechnerisch könnten die Bullen sogar auf "mehr" hoffen, denn die nach oben aufgelöste Flagge eröffne perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 14.500 Punkte. Die zuletzt genannte Zielmarke harmoniere bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Februarkorrektur (14.481 Punkte). Auf Point & Figure-Basis würde oberhalb der Marke von 14.100 Punkten zudem ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal entstehen. Der Blick auf die in Deutschland etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform lohne also, denn sie liefere möglicherweise eine weitere Steilvorlage, um das o. g. Anlaufziel bei 14.500 Punkten ins Visier zu nehmen. (03.03.2021/ac/a/m)

