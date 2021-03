Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist äußerst erfolgreich in die neue Woche und damit in den Monat März gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die an dieser Stelle immer wieder angeführte Bastion bei 13.800 Punkten habe das Aktienbarometer dabei als Sprungbrett nutzen können. Sogar die Marke von 14.000 Punkten sei auf Schlusskursbasis zurückerobert worden. Damit sei ein positiver Ausweg aus der Belastungsprobe der zweiten Februarhälfte nicht nur möglich, sondern werde zusehends wahrscheinlicher. Schließlich schlage sich die Konsolidierung der letzten Wochen in einer erneuten Konsolidierungsflagge nieder. Bereits im Januar habe der DAX ein äquivalentes Kursmuster ausgebildet. In diesem Kontext dürfte ein Flaggenausbruch (obere Begrenzung akt. bei 14.013 Punkten) für neue Aufwärtsdynamik sorgen. So sollte der DAX im Ausbruchsfall zügig Kurs auf das bisherige Rekordhoch bei 14.169 Punkten nehmen. Rein rechnerisch halte eine nach oben aufgelöste Flagge sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 14.500 Punkten bereit. Bei allem Optimismus aufgrund des erfolgreichen Wochenstarts, gelte es auch weiterhin die Kernunterstützung bei 13.800 Punkten nicht nachhaltig zu unterschreiten. (02.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >