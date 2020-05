Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dank des erfolgreichen Tests der Schlüsselunterstützungen bei rund 10.300 Punkten im Verlauf der Vorwoche ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erwartet freundlich in die neue Handelswoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der erfolgreiche Wochenauftakt sorge für den Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Ende April (akt. bei 10.742 Punkten). Dank dieser Entwicklung könne das jüngste Kräftesammeln als "bullishe" Flagge interpretiert werden, welche gestern nach oben aufgelöst worden sei. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge dabei, dass dieser Ausbruch mit einem Aufwärtsgap bei 10.547/10.678 Punkten vollzogen worden sei. Das beschriebene Konsolidierungsmuster lasse auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 11.236 Punkten schließen. Zusammen mit dem Tief vom August 2019 (11.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkten) entstehe auf diesem Niveau ein markantes Barrierenbündel. Um den Ausbruch nicht zu negieren, sollten die deutschen Standardwerte zukünftig nicht mehr in den ehemaligen Korrekturtrend und somit in die beschriebene Flagge zurückfallen. (19.05.2020/ac/a/m)

