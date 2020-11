Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) weist einen Anstieg der Bullen unter den US-Privatanlegern um 18%-Punkte auf fast 56 % aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein solcher Zuwachs binnen Wochenfrist suche seinesgleichen und sei darüber hinaus gleichbedeutend mit dem höchsten Optimismusgrad seit Januar 2018! Seinerzeit sei es an den Aktienmärkten zu einer deutlichen Korrektur gekommen. So schlimm müsse es nicht kommen, aber eine langsamere Gangart nach der jüngsten 1.800-Punkte-Rally wäre durchaus gesund. Zumindest habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) der euphorischen Stimmung gestern Tribut gezollt. Die obere Begrenzung der zuletzt diskutierten Flaggenkonsolidierung in Form des Korrekturtrends seit Anfang September (akt. bei 12.788 Punkten) markiere eine erste Unterstützung. Aber vor allem die jüngste der insgesamt drei Aufwärtskurslücken (12.671 zu 12.596 Punkten) der letzten Handelstage definiere einen wichtigen Rückzugsbereich auf der Unterseite. Solange sich die erwartete Konsolidierung oberhalb der angeführten Unterstützungen vollziehe, würden die langfristigen DAX-Perspektiven günstig bleiben. (13.11.2020/ac/a/m)

