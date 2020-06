Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein gewisses déjà vu lässt sich nicht leugnen: Gestern brach der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um mehr als 500 Punkte ein und riss dabei eine deutliche Abwärtskurslücke (12.471 zu 12.302 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Fronleichnamsentwicklung weise damit Ähnlichkeiten zur Kursentwicklung vom Rosenmontag auf, als ein vergleichbares Abwärtsgap die Rekordfahrt an den Aktienmärkten gestoppt habe. Besonders nach so dynamischen Kursanstiegen - seit Mitte März habe der DAX in der Spitze um mehr als 4.500 Punkte zugelegt - würden solche "Abrisskanten" eine einschneidende Wirkung hinterlassen. Beim DAX komme das Rebreak der "doppelten Durchschnitte" - der Kombination aus der 200-Tage- und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.138/12.045 Punkten) - erschwerend hinzu. Bemerkenswertes habe sich gestern zudem in den USA ergeben: 97,8% des gesamten NYSE-Handelsvolumens habe in Titeln mit rückläufigen Notierungen stattgefunden. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebung dieser Statistik im Jahr 1996. Aufgrund dieses extrem hohen Abwärtsvolumens würden die Analysten von einem Ende der dynamischen Erholungsrally seit Mitte März ausgehen. Es dränge sich sogar die Frage nach einem erneuten "game changer" auf. Zumindest solange der DAX unter den o. g. Glättungslinien notiere, sollten Anleger Vorsicht walten lassen. (12.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >