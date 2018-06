Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte sind weiter auf der Suche nach einem Boden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund des neuen Verlaufstiefs bei 12.189 Punkten stellt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aus charttechnischer Sicht vielmehr aktuell ein "fallendes Messer" dar. Neben dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.785 Punkten) belaste vor allem das zuletzt vervollständigte Doppeltopp. Rein rechnerisch ergebe sich aus der beschriebenen oberen Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 600 Punkten, welches ausreiche um die großen Kurslücke von Anfang April bei 12.136/12.011 Punkten zu schließen. Von diesem Niveau aus sei es dann nicht mehr weit bis zur ultimativen Haltezone aus den verschiedenen Tiefs der letzten Monate zwischen 11.869 und 11.727 Punkten. Nach der Komplettierung des o. g. kleinen Doppeltopps würde ein Bruch dieser Bastion eine große Toppbildung in Form einer klassischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation abschließen. An dieser Stelle hätten die Bullen also einiges zu verlieren. Schließlich würde eine negative Weichenstellung zumindest das Ende der Aufwärtsbewegung seit Anfang 2016 markieren - möglicherweise sogar das Ende der Hausse seit März 2009. (27.06.2018/ac/a/m)