Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Man muss es so klar sagen: die Bären machen zurzeit einfach einen miesen Job, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Vorlage von der Wall Street vom Montagabend sei wirklich nicht übel gewesen, doch trotz des gestrigen Tagesminus von 0,8 Prozent beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei auch der Dienstag tendenziell bullisch zu bewerten. So sei es erneut zu einer Kerze gekommen, die einem sogenannten Hammer entspreche. Am Ende einer längeren Abwärtsbewegung wäre das ein starkes Kaufsignal, auf dem aktuellen Niveau verblasse dieses aber natürlich etwas. Klar positiv sei aber zu vermerken, dass der inzwischen genau ein Monat alte Abwärtstrend fast genau gehalten habe. Damit bleibe es bei dem Szenario, dass der Index in der kommenden Woche über die 13.000er-Marke ausbrechen werde, falls diese heute bei etwa 12.600 Punkte verlaufende Trendlinie weiter intakt bleibe. Die erste Aufgabe laute aber natürlich, das Doppelhoch vom 6. und 13. Juli bei 12.842/12.836 Zählern zu überwinden. Nach einem Trendbruch böte dagegen das Einwochentief bei 12.416 Punkten eine moderate, die Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 200 Börsentage um 12.170/12.250 Zähler eine sehr solide Unterstützungszone. (15.07.2020/ac/a/m)

