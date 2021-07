Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Direkt nach dem besten Handelstag seit dem 20. Mai folgte für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Donnerstag der schlechteste seit dem 19. Mai: um satte 1,73 Prozent ging es gen Süden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während vorgestern jedoch positive Signale ausgeblieben seien, seien nunmehr die negativen gleich im Bündel gekommen. So sei nicht nur der mittelfristig bedeutende Gleitende Durchschnitt preisgegeben worden, sondern auch ein Ende Januar etablierter Aufwärtstrend beendet. Das Verkaufssignal zur Mittagszeit habe so stark gewirkt, dass wenige Stunden später mit dem markanten Juni-Tief eine weitere Unterstützung durchbrochen worden sei. Auf Schlusskursbasis sei dieses neue Verkaufssignal besonders gut zu erkennen. Es sei durchaus zu erwarten, dass der deutsche Blue-Chip-Index wieder zur 15.000er-Marke zurückfalle und wohl auch in die breite horizontale Zone um 14.810/14.960 Punkte eintauche, wo sich von Anfang bis Mitte Mai eine Unterstützung etabliert habe. Kleine Hoffnung mache die leichte Erholungsbewegung zum Handelsende hin. Würde es dem Barometer schnell gelingen, wieder über die 15.500er-Marke vorzustoßen, könnte man sogar noch einmal einen Blick zum Rekordhoch leicht oberhalb der15.800er-Marke wagen. (09.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >