Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter saisonalen Gesichtspunkten stehen den internationalen Aktienbörsen nun traditionell eher herausfordernde Börsenmonate bevor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie wollten es heute ganz genau wissen und haben dazu die Kursentwicklung der vier Aktienindizes DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) von Anfang Juni bis Ende September untersucht. Für die beiden europäischen Aktienbarometer hätten sie dabei die Kurshistorie seit 1988 herangezogen. In den USA reiche ihre Datenbasis bis ins Jahr 1960 zurück. Hier habe der durchschnittliche Drawdown während der Sommermonate -7,27% (S&P 500) bzw. -7,29% (Dow Jones) betragen. In Europa seien die Aktienmonate von Juni bis September noch etwas schwankungsanfälliger, denn das zwischenzeitliche Kursminus betrage hier -12,11% (Euro Stoxx 50) und beim DAX sogar -13,69%. Fast noch wichtiger sei aus Sicht der Analysten aber ein anderer Betrachtungswinkel: Am heimischen Aktienmarkt sei das Niveau von Anfang Juni in 27 von 31 Jahren (= 87%) unterschritten worden. Übertragen auf die konkrete 2019er-DAX-Situation müsse die Gefahr eines Abgleitens unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.614 Punkten) in den Sommermonaten als hoch eingestuft werden. Der durchschnittliche Kursertrag per Ende September falle übrigens für alle vier Indices ebenfalls negativ aus. (07.06.2019/ac/a/m)

