Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Verheißungsvoller Wochenauftakt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): Schließlich gelang dem Aktienbarometer mit einem Aufwärtsgap (11.206 zu 11.302 Punkten) die Rückkehr in den seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 11.197 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Als weiteren Unterstützungsfaktor würden die Analysten die Entwicklung in den USA werten. Hier habe beispielsweise der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern eine untere Inselumkehr ausgeprägt. Dabei handele es sich um ein ebenso seltenes wie zuverlässiges Trendwendesignal. Per Saldo sollte der eingeleitete DAX-Erholungsimpuls anhalten. Die nächsten Anlaufziele bestünden dabei in Form des Tiefs vom 15. Oktober (11.459 Punkte) sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.490 Punkten). Bei einem antizyklischen Long-Trade, wie dem zuletzt favorisierten, komme dem Risikomanagement eine Schlüsselrolle zu. Als Absicherung prädestiniert sei die untere Gapkante der o. g. Kurslücke. (27.11.2018/ac/a/m)