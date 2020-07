Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der dynamischen Rally vom Mittwoch kam es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Donnerstag zu einem klassischen "Inside Day", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die gesamte Tagesspanne habe also innerhalb der Grenzen vom Vortag stattgefunden, womit sich sowohl leicht über der 12.800er-Marke als auch beim weiter offenen bei Gap 12.697/12.773 Punkten die ersten Unterstützungen zeigen würden. Inzwischen auch bereits leicht über der 12.600er-Marke verlaufe die gut einmonatige Aufwärtstrendlinie und die insbesondere kurzfristig interessante 21-Tage-Linie nähere sich der 12.500er-Zone. So weit nach unten müsse man aber zunächst gar nicht schauen, denn die Option auf den kurzfristigen Ausbruch über die 13.000er-Marke sei weiter gegeben. Seit vorgestern liege das neue Vier-Monats-Hoch bekanntlich bei exakt 12.999,84 Punkten. Werde der Widerstand überwunden, dürfte es zum breiten bei Gap 13.236/13.500 Punkten hinauf gehen. Der dortige Ausbruch dürfte alles andere als leicht werden. Das sei einerseits der durchaus bereits überkauften Lage geschuldet, letztlich aber auch der saisonalen Struktur, denn im langfristigen Durchschnitt würden Mitte Juli, Anfang August für den deutschen DAX die schlechtesten Wochen eines Jahres beginnen, die bis Ende September andauern würden. (17.07.2020/ac/a/m)

