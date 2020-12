Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Weniger als 100 Punkte zwischen Tageshoch und -tief zeugen wieder einmal vom gegenwärtigen Kräftesammeln der deutschen Standardwerte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich verharre das Aktienbarometer somit in Schlagdistanz zu den Widerständen bei rund 13.300 Punkten. Wenn Anleger zudem noch das Septemberhoch bei 13.460 Punkten als Barriere hinzunehmen würden, entstehe sogar eine massive Widerstandszone. Die Bedeutung würden die Analysten als herausragend hoch einstufen, so dass ein Lüften dieses Deckels dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neues Leben in Form einer nachhaltigen Aufwärtsdynamik einhauchen würde. Dafür spreche nicht zuletzt auch die von September bis November ausgeprägte Korrekturflagge. Im Ausbruchsfall würden deshalb neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs von 13.795 Punkten winken. Dank der Vorgaben dürfte der DAX heute Kurs auf die o. g. Widerstände nehmen - soweit zur Habenseite. Im Soll müssten Investoren die optimistische Grundhaltung (z. B. Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors, den CNN Fear & Greed Index sowie die historisch niedrigen Put/Call-Ratios) verbuchen. Auch unter saisonalen Aspekten würden die internationalen Aktienmärkte in der zweiten Dezemberwoche oftmals durchatmen. Ein Ausbruch nach Norden bleibe deshalb kurzfristig eine Herausforderung. (09.12.2020/ac/a/m)

