Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Volatilität bleibt gering (gestrige Schwankungsbreite 73 Punkte oder 0,5 Prozent), aber die Richtung stimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem dritten Tagesplus in Folge seien beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Allzeithochs noch näher gekommen. Auf Intraday-Basis würden noch 59 Punkte zum Rekordstand 15.810 Zähler vom 14. Juli fehlen und auf Schlusskursbasis seien es nur noch 46 Punkte bis zu den 15.790 Zählern vom 12. Juli. Für den heutigen Freitag sei natürlich auch das Allzeithoch auf Wochenschlusskursbasis ein Thema. Und genau hier werde es äußerst interessant: Für den neuen Rekord reiche es aus, wenn der deutsche Blue-Chip-Index am heutigen Handelstag den Donnerstagsschlusskurs 15.744 Punkte lediglich knapp behaupte, denn der bisherige Rekord von Mitte Juni liege bei 15.693 Zähler. Werde dieser geschafft, wäre das herbeigesehnte nächste Kaufsignal da und dann könnte der Angriff auf die große Hürde um 15.800/16.000 Zähler vorbereitet werden. Müsste man sich dafür auf den mittelfristigen, derzeit noch um 14.900 Punkten verlaufenden Aufwärtstrend verlassen, könnte ein solcher bis weit in den Herbst hinein aufgeschoben werden, was dann aber auch viel eher den saisonalen Voraussetzungen entsprechen würde. (06.08.2021/ac/a/m)

