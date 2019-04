Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Freitag, 26. April sorgte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht nur für ein neues Sechs-Monats-Hoch auf Schlusskursbasis, sondern auch für das angekündigte "Goldene Kreuz", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



An der Analyse zur mittel- und langfristigen Lage des deutschen Blue-Chip-Index habe sich durch die beiden letzten Sitzungen, an denen die Handelsspanne vom Mittwoch (12.223/12.349 Punkte) nicht verlassen worden sei, nichts geändert. Die Analysten würden daher in den Stundenchart hineinzoomen, ummögliche Trading-Gelegenheiten besser erkennen zu können. Natürlich sei das Bild auch hier zunächst bullisch zu werten, wobei es die 38-Stunden-Linie bei derzeit 12.270 Punkten sei, die unterstützend wirke, Von unten nähere sich zudem der genau einen Monat alte Aufwärtstrend, derzum heutigen Handelsauftakt um 12.225 Zähler verlaufe. Frische Long-Positionen könnten insofern mit einem sehr engen Stop loss abgesichert werden und dieser zusammen mit dem Trend um stündlich fünf Zähler angehoben werden. Für die Bären biete sich alternativ im Falle des Trendbruchs eine Short-Gelegenheit, die zumindest Richtung horizontale Zone 12.080/12.100 Punkte gehalten werden könnte. (29.04.2019/ac/a/m)

