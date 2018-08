Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist Zurückhaltung gefragt, zumindest für die Bullen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für die eher pessimistische Sicht der Lage gebe es mehrere Gründe. Einmal das Chartbild selbst, wo es am Freitag nach dem Sturz der ersten beiden Augusttage zwar zu einer Gegenbewegung gekommen sei. Das negativ zu interpretierende "island reversal" sei allerdings ebenso wenig zu unterschätzen wie das neuerliche Abgleiten unter die Gleitenden

Durchschnitte der letzten 55 und 200 Börsentage. Zudem würden wir uns am Beginn der langfristig gesehen schwächsten DAX-Phase des Jahres befinden. Sie halte bis Ende September an und sorge durchschnittlich (1974-2017) für Abschläge von etwa fünf Prozent. Damit stünde der langjährige, vom 2009er-Tief ausgehende Basis-Aufwärtstrend auf dem Spiel, welcher inzwischen leicht über der 11.900er-Marke verlaufe. Auch das beim MACD auf Tagesbasis unmittelbar bevorstehende Verkaufssignal könnte die Bullen in die Defensive treiben. Es sei das erste dieser Art seit dem 24. Mai. Damals seien die Verwerfungen mit anschließenden Verlusten von 2,4 Prozent aber überschaubar geblieben. Zumindest ein Test des vom 2018er-Tief ausgehenden, aktuell bei knapp 12.300 Punkten verlaufenden Aufwärtstrends käme wenig überraschend. (06.08.2018/ac/a/m)