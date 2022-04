Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Laut der jüngsten Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) befindet sich der Anteil der "neutral gestimmten" US-Privatanleger mit 40,6% auf dem höchsten Stand seit Anfang 2020, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein derart hoher Prozentsatz von an der Seitenlinie stehenden Investoren sei in der Vergangenheit oftmals ein guter Nährboden für die Etablierung eines neuen Trends gewesen. Mit dem Rebreak der Marke von 14.550 Punkten könnte dieser beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nun begonnen haben - und zwar nach unten. Damit würden die Analysten einen harten Schnitt machen und den Monatsultimo für eine Analyse des langfristigen DAX-Charts nutzen. Das Märztief bei 12.439 Punkten wirke dabei wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Charttechnisch sei die folgende Erholungsrally um fast 2.500 Punkte wichtig gewesen, denn per Monatsschlusskurs entstehe dank dieser Entwicklung ein lehrbuchmäßiger "doji" mit markanter Lunte. Vor allem habe damit der horizontale Rückzugsbereich bei 13.800/13.500 Punkten letztlich doch verteidigt werden können. Diese Bastion stecke ein essentiell wichtiges, strategisches Stop Loss-Level ab. (01.04.2022/ac/a/m)

