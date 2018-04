Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 12.640 Punkten schaffte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwar erneut ein neues Verlaufshoch, doch anschließend verließ die Marktteilnehmer der Mut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für dieses Verhaltensmuster gebe es gute (charttechnische) Gründe. Schließlich markiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.661 Punkten) nur den Auftakt zu einem echten Barrierenbündel. In einem engen Kursband würden hier zusätzlich das obere Bollinger Band (12.666 Punkte) sowie die Glättungslinie der letzten 90 Tage (12.678 Punkte) mit dem langfristigen gleitenden Durchschnitt zusammenfallen. Aber selbst oberhalb der angeführten Kumulationszone würden weitere Hürden in Form des Tiefs vom 1. Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und der Kurslücke vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) lauern. Erst darüber könnten Anleger von einem echten charttechnischen Befreiungsschlag sprechen. Vor dem Hintergrund der jüngsten 900-Punkte-Rally sowie der Höhe der angeführten Hürden würden die Analysten in diesem Dunstkreis allerdings zunächst einmal eine Verschnaufpause favorisieren. Als erste Unterstützung diene dabei das Hoch von Mitte März bei 12.460 Punkten. (19.04.2018/ac/a/m)