Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern mit der erwarteten Aufwärtskurslücke (12.565 zu 12.586 Punkten) in den Tag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Verteidigung dieses Gaps im weiteren Handelsverlauf sowie die unmittelbaren Anschlusskäufe hätten dann aber doch überrascht. Damit rücke bei dem Aktienbarometer nun das Barrierenbündel aus dem ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.719 Punkten), der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.772 Punkten) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke von Mitte Juni (obere Gapkante bei 12.784 Punkten) in den Blickpunkt. Einen Sprung über diese Hürden würden die Analysten nach wie vor als nötige Voraussetzung für einen charttechnischen Befreiungsschlag ansehen. Dem DAX unter die Arme greifen könnte in diesem Kontext der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der sich ebenfalls mit einem Aufwärtsgap von der Widerstandszone bei 2.800 Punkten absetze und Kurs auf sein Allzeithoch von Ende Januar bei 2.873 Punkten zu nehmen scheine. Bei den deutschen Standardwerten unterstreiche der Docht der gestrigen Tageskerze allerdings, dass die Marktteilnehmer die o. g. Barrieren tatsächlich als massive Hürden wahrnehmen würden. Deshalb auch ein Blick nach Süden: Das o. g. Aufwärtsgap diene fortan als erste Unterstützung. Danach rücken die Tiefs bei 12.470 bzw. 12.398 Punkten in den Fokus. (25.07.2018/ac/a/m)