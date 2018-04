Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Respekt vor den angeführten Hürden - auf diesen einfachen Nenner lässt sich die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung des gestrigen Handelstags bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht gebe es gute Gründe, warum sich die deutschen Standardwerte gerade auf dem aktuellen Niveau, nach der jüngsten 900-Punkte-Rally, eine Atempause gönnen würden. So bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.662 Punkten) nur den Auftakt zu einer markanten Kumulationszone. Diese speise sich zusätzlich aus der Glättungslinie der letzten 90 Tage (12.673 Punkte) sowie dem oberen Bollinger Band (12.703 Punkte). Von diesem Level sei es dann nur noch ein Wimpernschlag bis zum Tief vom 1. Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) bzw. der Kurslücke vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte). Per Saldo habe der DAX ab der 200-Tage-Linie ein dickes Brett zu bohren, so dass die Phase der "einfachen" Erholungsgewinne seit dem Tief von Ende März bei 11.763 Punkten vorbei sei. Andererseits gebe es aus charttechnischer Sicht in diesem Bereich wirklich etwas zu gewinnen, denn der Sprung über die o. g. Hürden würde das zuvor ausgeprägte Doppeltopp negieren. (20.04.2018/ac/a/m)