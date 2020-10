Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die positiven Signale der Vorwoche konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Montag immerhin mit einem neuen Dreiwochenhoch bei 13.151 Punkten umsetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das intakte, zunächst gut funktionierende Kaufsignal des MACD-Indikators auf Tagesbasis deute darauf hin, dass demnächst auch das wichtige Siebenmonatshoch auf Schlusskursbasis überwunden werden könne. Dieses stamme vom 16. September und liegt bei 13.255 Punkten. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann stehe noch die robuste Widerstandszone zwischen 13.460 und 13.500 Zählern einem Wiederanstieg zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten im Weg. Angesichts der schönen Rally seit Anfang Oktober sei eine Zwischenkonsolidierung aber allemal zulässig. Dabei diene insbesondere die vom 55-Tage-Durchschnitt verstärkte horizontale Intraday-Zone um 11.900/11.960 Zähler als Unterstützung. Die am Crash-Tief entspringende und zudem durch Tiefs von Ende September und Anfang Oktober definierte Aufwärtstrendlinie verlaufe darüber hinaus bereits im 12.800er-Bereich. Bleibe diese Trendgerade intakt, dann stünden die Chancen gut, dass der deutsche Blue-Chip-Index spätestens im November auf ein neues Allzeithoch ausbrechen könnte. (13.10.2020/ac/a/m)

