Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie vor Wochenfrist startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern erneut mit einem Aufwärtsgap (11.315 zu 11.458 Punkte) in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die von den Analysten favorisierte Erholung nehme also Fahrt auf. Aus charttechnischer Sicht könnten Anleger diese These neben der eingangs angeführten Kurslücke an der Rückeroberung der 38-Tage-Linie bzw. an dem Sprung über den Korrekturtrend seit dem 17. Oktober (akt. bei 11.402/429 Punkten) festmachen. Die nächsten Hürden würden auf das Aktienbarometer nun im Bereich des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 11.611 Punkten) sowie in Form des Hochs von Anfang November bei 11.690 Punkten warten. Die zuletzt genannte Marke stelle dann gleichzeitig auch den Auftakt zur entscheidenden Widerstandszone aus einem Fibonacci-Level (11.726 Punkte) sowie vor allem der Nackenzone der vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten dar. D. h. bei dieser Zone handele es sich um die große, strategische Schaltstelle, deren Überwinden ein äußerst schwieriges Unterfangen werden dürfte. Unter Risikogesichtspunkten gebe der Wochenauftakt Investoren aber auch die Gelegenheit den Stopp für bestehende Long-Positionen nachzuziehen. Die untere Gapkante der eingangs angeführten Kurslücke (11.315 Punkte) sei hierfür prädestiniert. (04.12.2018/ac/a/m)