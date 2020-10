Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern erfolgreich in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als offensichtlichstes Indiz dieser These diene das gestrige Aufwärtsgap (12.690/12.728 Punkten). Die Kursgewinne vom Wochenauftakt hätten aber noch eine weitere Dimension: Dank dieser Entwicklung könne das Tief vom vergangenen Freitag (12.540 Punkte) als sog. "swing low" interpretiert werden - ein Phänomen, welches oftmals kurzfristige Wendepunkte markiere. Ein Sprung über die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 12.870/73 Punkten bzw. über die 50-Tage-Linie (akt. bei 12.885 Punkten) würde in diesem Zusammenhang für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen. Im Erfolgsfall rücke das wichtige Abwärtsgap vom 21. September (12.999 zu 13.116 Punkten) wieder in den Fokus. Langfristig sei ein Schließen dieser Kurslücke nötig, um die deutschen "blue chips" aus der Lethargie der letzten Monate zu befreien und eine nachhaltige Perspektive für die saisonal günstige Periode des 4. Quartals zu geben. Auf der Unterseite gebe das gestrige Aufwärtsgap Anlegern dagegen die Gelegenheit für eine engmaschige Absicherung auf der Unterseite. Darunter definiere das o. g. "swing low" die nächste Unterstützung. (06.10.2020/ac/a/m)

