Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf dieses Lebenszeichen haben die Bullen gewartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenauftakt den am Freitag ausgeprägten "Hammer" mit einem Aufwärtsgap (11.206 zu 11.219 Punkten) bestätigen können. Per Tagesschlusskurs sei dem Aktienbarometer allerdings die Rückkehr in den seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 11.360 Punkten) verwehrt geblieben. Und diese Trendlinie markiere erst den Auftakt zu einer Reihe von massiver charttechnischer Hürden. Zusammen mit dem Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.485 Punkten) bilde das in der letzten Woche gerissene Abwärtsgap bei 11.394/11.497 Punkten eine signalgebende Barriere. Mit anderen Worten: Ein Sprung über diese Hürde sei nötig, um den Grundstein für eine Fortsetzung des vielversprechenden Wochenauftakts zu legen. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag dürfte als Katalysator für eine weitergehende Erholung in Richtung der Nackenzone der abgeschlossenen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei rund 11.800 Punkten dienen. Um den Bullen diese Option offen zu halten, gelte es das o. g. Gap vom Wochenauftakt nicht mehr zu schließen. Übergeordnet wäre jedoch die Ausprägung eines "zweiten Standbeines" wesentlich gesünder. (30.10.2018/ac/a/m)