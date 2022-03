Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn fiel die Handelsspanne beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwar deutlich geringer aus als am vergangenen Freitag - doch mit gut 400 Punkten erlebten die deutschen Standardwerte immer noch eine beachtliche Hoch-Tief-Spanne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Summe liege dennoch ein sog. Innenstab vor, der zusammen mit der Rückkehr in den seit Anfang Januar bestehenden Baissetrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 14.330 Punkten) durchaus als zartes Stabilisierungsindiz gewertet werden könne. Bemerkenswert sei in diesem Kontext, dass das (Mindest-)Kursziel aus der vorangegangen Topbildung mit dem Tief vom vergangenen Donnerstag bei 13.807 Punkten ausgeschöpft worden sei. Für die Ausbildung eines markanten Tiefpunktes spreche auch das damalige Handelsvolumen. So seien am Donnerstag Umsätze zu verzeichnen gewesen, welche zuletzt im Juni 2020 erreicht worden seien. Vom jüngsten Abwärtsgap sei nur noch eine Mini-Kurslücke bei 14.568/14.586 Punkten übriggeblieben. Ein Sprung über diese Hürden löse nicht nur den o. g. Innenstab nach oben auf, sondern würde auch einer möglichen Stabilisierung deutlich schärfere Konturen verleihen. (01.03.2022/ac/a/m)

