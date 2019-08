Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Aufwärtskurslücke zu Wochenbeginn (untere Gapkante bei 11.579 Punkten) blieben beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern Anschlusskäufe aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz würden die deutschen Standardwerte damit im Dunstkreis der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.654 Punkten) verharren. Auffällig seien die fast deckungsgleichen Hochs (11.759/65 Punkte) und Tiefs (11.626/19 Punkte) der letzten beiden Tageskerzen. Auf der Oberseite würden sie Analysten deshalb einen Spurt über die Marke von 11.765 Punkten als Katalysator für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung definieren. Im Erfolgsfall markiere das Hoch vom 9. August bei 11.866 Punkten ein erstes Anlaufziel, ehe eine weitere Kurslücke von Anfang August bei 12.035/12.129 Punkten in den Fokus rücke. Nach Süden bleibe es indes beim bereits gestern diskutierten Risikolevel in Form der unteren Gapkante der Wochenauftaktkurslücke (11.579 Punkte). Schließlich wäre ein Abgleiten unter dieses Level gleichbedeutend mit einem Rebreak der 200-Perioden-Glättung sowie einem Unterschreiten der o. g. fast deckungsgleichen Tagestiefs. Eine negative Weichenstellung würde den DAX wieder in den Korrekturmodus versetzen. (21.08.2019/ac/a/m)

