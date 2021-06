Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Schwächeanfall vom vergangenen Freitag wirkte gestern zu Handelsbeginn noch nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unmittelbar nach Handelseröffnung ein neues Verlaufstief bei 15.309 Punkten hinnehmen müssen. Auf diesem Niveau sei es dann aber schnell zu einer Stabilisierung gekommen, sodass sich die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.389 Punkten) letztlich als Unterstützung erwiesen habe. Auch die zeitnahe Rückeroberung der deutschen Standardwerte der Schlüsselmarke von 15.500 Punkten sei positiv zu werten. Zur Erinnerung: Dieses Level markiere nicht nur die Begrenzung der ehemalige Schiebezone der letzten Wochen, sondern hier habe der DAX seit April zudem in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hochs und Tiefs ausgebildet. Andererseits gebe derzeit auch eine Reihe von Warnsignalen. Auf der Indikatorenseite hätten die Analysten in den letzten Tagen - vor allem in den USA - die Ausstiegssignale seitens des MACD auf historisch hohen Levels betont. Per Schlusskurs vom vergangenen Freitag liege auch in Deutschland beim Trendfolger ein solches Verkaufssignal vor. Darüber hinaus stünden die Aktienmärte insgesamt vor einer saisonal herausfordernden Phase. Für eine ernsthafte Korrektur sei aber ein Abgleiten unter die o. g. Glättungslinie notwendig. (22.06.2021/ac/a/m)

