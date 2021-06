Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen kleinen Schwächeanfall, denn das Allzeithoch bei 15.732 Punkten haben die deutschen Standardwerte ein wenig aus den Augen verloren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr sei es mit dem Tagestief (15.505 Punkte) zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die Ausbruchszone aus den Hochs bei 15.502/15.538 Punkten gekommen. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereichs werde zusätzlich durch das jüngste Kaufsignal auf Point & Figure-Basis bzw. durch die obere Begrenzung der Schiebezone der letzten Wochen zwischen 14.800 und 15.500 Punkten bestätigt. Um die Gefahr eines "false breaks" gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es ein Rebreak der Kernunterstützung bei 15.500 Punkten unbedingt zu verhindern. Als Spielverderber könnten sich die amerikanischen Indices erweisen, die zusehends an Momentum verlieren würden Das Sentiment mahne ebenfalls zur Vorsicht. So signalisiere die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) - wie bereits in den Vorwochen - erneut eine hohe Neutralitätsquote (39,1%). In der Vergangenheit habe diese Ausgangslage oftmals sprunghafte Handlungen begünstigt. Zumindest eine höhere Volatilität sollten Anleger also einkalkulieren. Der niedrige Bärenanteil von 20,7% stelle sogar einen echten Hemmschuh dar. (10.06.2021/ac/a/m)

