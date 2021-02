Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Tagestief des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lag gestern bei 13.803 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Low sei es deshalb wert, gesondert hervorgehoben zu werden, weil es damit nochmals zu einer Belastungsprobe des in den letzten Tagen immer wieder beschriebenen Halteclusters bei 13.800 Punkten gekommen sei. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau bilde das Tief vom 10. Februar (13.830 Punkte) zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.774 Punkten) sowie dem ehemaligen Korrekturtrend von Anfang Januar (akt. bei 13.761 Punkten) ein wichtiges Unterstützungsbündel. Da es auf dieser Basis zu einem nachhaltigen "reversal" gekommen sei, könne der Wochenauftakt als durchaus erfolgreich bezeichnet werden. Vor diesem Hintergrund dürften die Bullen in den nächsten Tagen den Versuch unternehmen, die jüngste Abwärtskurslücke (14.037 zu 14.050 Punkten) zu schließen. Jenseits dieses Gaps würden die Hochs bei 14.131/32 Punkten ins Auge fallen, deren Überwinden neue Rekordstände oberhalb der Marke von 14.169 Punkten wahrscheinlich machen würde. In dem Moment, in dem die Analysten die Bedeutung der gestern erfolgreich getesteten Rückzugszone bei rund 13.800 Punkten besonders betonen würden, sei klar, dass der DAX diese Bastion in Zukunft nicht mehr unterschreiten sollte. (23.02.2021/ac/a/m)

