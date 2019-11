Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten Handelstage hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) respektvoll vor der runden Marke von 13.000 Punkten innegehalten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu Wochenbeginn dürfte das Aktienbarometer diese psychologische Hürde nun nachhaltig übersprungen haben. Dafür spreche vor allem das gestern gerissene Aufwärtsgap (12.992 zu 13.019 Punkten). Aber auch das neue Jahreshoch bei 13.171 Punkten würden die Analysten als Beweis der gegenwärtigen DAX-Stärke werten. Rückenwind würden die jüngsten Kursavancen weiterhin aus den USA erhalten. Dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) folgend, sei gestern auch dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ein neues Allzeithoch (27.518 Punkte) gelungen. Dennoch habe der DAX mit dem ehemaligen Erholungstrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 13.167 Punkten) einen wichtigen Widerstand vor der Brust. Da diese Hürde zudem gut mit den Hochs vom Mai bzw. Juni 2018 bei 13.170/204 Punkten harmoniere, entstehe hier sogar ein klassisches Widerstandskreuz. Dessen Überwinden käme vermutlich einem wichtigen Katalysator in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten gleich. Unter Risikogesichtspunkten diene die o. g. Aufwärtskurslücke Tradern in Zukunft als erste wichtige Rückzugsmarke. (05.11.2019/ac/a/m)



