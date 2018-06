Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie bereits vor Wochenfrist legte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch gestern einen Fehlstart in die neue Woche hin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht schmerze diese Entwicklung aus dreifacher Hinsicht. Zunächst einmal habe das Aktienbarometer mit 12.270 Punkten ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Darüber hinaus verfestige sich das durch die beiden Kursspitzen bei 13.204/13.170 Punkten definierte Doppeltopp mehr und mehr. Zu guter letzt hätten die deutschen Standardwerte - wie bereits im Frühjahr - den seit Februar 2016 bestehenden Haussetrend (akt. bei 12.556 Punkten) preisgeben müssen. Per Saldo würden derzeit also die Bären am längeren Hebel sitzen. Rein rechnerisch ergebe sich aus der beschriebenen oberen Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 600 Punkten. Perspektivisch sollten Investoren deshalb ein Schließen der großen Kurslücke von Anfang April bei 12.136/12.011 Punkten einkalkulieren. Da auch aus den USA mehr und mehr mahnende Signale zu vernehmen seien, gelte der erste Anlegerblick aktuell Richtung Süden. Beim DAX würden die Analysten diese Einschätzung erst dann über Bord werfen, wenn mit der Rückeroberung des Tiefs vom 31. Mai bei 12.548 Punkten das o. g. Doppeltopp negiert werde. (26.06.2018/ac/a/m)