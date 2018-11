Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nicht zuletzt bedingt durch den US-Feiertag verblieb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern innerhalb der Schwankungsbreite des Vortages ("inside day"), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die aufgrund der positiven Divergenzen (RSI, MACD), des Fehlausbruchs auf der Unterseite sowie des unmittelbaren Schließens der ehemaligen Kurslücke vom 20. November erhofften Anschlussgewinne seien also (zunächst) ausgeblieben. Ganz aufgeben möchten die Analysten die Hoffnung auf eine technische Aufwärtsreaktion dennoch nicht. Den angeführten Innenstab könnten Anleger dabei als Orientierungshilfe heranziehen. So würde ein Anstieg über das Vortageshoch nicht nur den beschriebenen Innenstab auflösen, sondern wäre gleichbedeutend mit der Rückkehr in den Abwärtstrend seit Mitte Juni (untere Begrenzung akt. bei 11.102 Punkten). Gelinge der Befreiungsschlag, würden das Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte) bzw. die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.545 Punkten) mögliche Erholungsziele definieren. Begünstigt werde eine Gegenbewegung unverändert durch die schlechte Stimmung, wie sie beispielsweise die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiere. Aufgrund des antizyklischen Charakters neuer Long-Positionen sollten Anleger ein striktes Stoppmanagement auf Basis der letzten beiden Verlaufstiefs bei 11.051/11.009 Punkten beachten. (23.11.2018/ac/a/m)