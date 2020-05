Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unsere vorsichtige Grundausrichtung hat sich gestern ausgezahlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dem unverändert bestehenden, "bearishen" Keil Tribut in Form einer Abwärtskurslücke (10.773/10.698 Punkte) zollen müssen. Innerhalb der großen Leitplanken bei gut 11.000 Punkten auf der Oberseite und rund 10.300 Punkten auf der Unterseite rücke somit die untere Begrenzung wieder stärker in den Fokus. Das Abgleiten unter die 200-Stunden-Linie (akt. bei 10.625 Punkten) erhöhe die kurzfristigen Herausforderungen für das Aktienbarometer nochmals. Auch auf die Gefahr hin, dass sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt wiederholen würden: Ernst werde es für die deutschen Standardwerte aber erst bei der Marke von 10.300 Punkten. Die Kombination aus dem 38,2%-Retracement des Abwärtsimpulses von Februar/März (10.372 Punkte), dem 2018er-Tief (10.279 Punkte) und den jüngsten Verlaufstiefs bei rund 10.250 Punkten lasse hier eine massive Kumulationszone entstehen. Abgerundet werde die diskutierte Bastion durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 10.279 Punkten). Am schwersten wiege durch die technische Brille betrachtet aber sicherlich, dass bei einem Bruch dieses Haltebündels eine Topformation abgeschlossen wäre. (14.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >