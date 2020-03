Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 10.279 Punkte sind eine kritische Größe für einen schnellen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Erholungspfad, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diese Formel lasse sich die Ausgangslage der deutschen Standardwerte aktuell verdichten. Gestern sei dem Aktienbarometer ein neues Verlaufshoch verwehrt geblieben, so dass das Pendant vom Vortag (10.138 Punkte) ein sog. "swing high" darstelle. Dieses Verhaltensmuster unterstreiche nochmals die Bedeutung der Widerstandszone aus dem in der Überschrift genannten Tief vom Dezember 2018 und dem verbliebenen Abwärtsgap vom 12. März (10.138 zu 10.391 Punkte). Hier stehe dem Erholungsimpuls seit dem Verlaufstief vom Montag vergangener Woche (8.256 Punkte) der ultimative Lackmustest bevor. Schließlich würde ein Anstieg über die Marke von 10.300 Punkten auch die im längerfristigen Kontext vorliegende Toppformation negieren. Mit anderen Worten: Eine Rückeroberung der o. g. Hürden sei die Voraussetzung, um weiteres Erholungspotenzial in Richtung der 11.000er-Marke zu eröffnen. Hier falle eine weitere Abwärtskurslücke (11.032 zu 11.447 Punkten) mit dem Tief vom August vergangenen Jahres (11.266 Punkten) zusammen. Auf der Unterseite gelte es indes, ein Schließen der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 9.071/9.102 Punkten zu verhindern, denn sonst wäre der DAX zurück im Krisenmodus. (27.03.2020/ac/a/m)

