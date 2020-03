Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch gestern blieb dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Verlaufstief (10.391 Punkte) nicht erspart, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unterm Strich stehe damit die 13. rote Tageskerze in den letzten 15 Handelstagen zu Buche. Von einer Stabilisierung sei das Aktienbarometer also unverändert weit entfernt. Im Gegenteil: der Verkaufsdruck dürfte nochmals zunehmen. So stehe ein Abgleiten unter die nächste markante Unterstützung in Form des Tiefs vom Dezember 2018 bei 10.279 Punkten zu befürchten. Die vorbörsliche Indikation lasse sogar vierstellige DAX-Notierungen befürchten. Die nächste Rückzugslinie definiere die Trendlinie (auf Wochenbasis akt. bei 9.761 Punkten), welche verschiedene Hoch- und Tiefpunkte seit Mai 2011 verbinde. Damit dürfte die überverkaufte Marktverfassung heute noch extremere Züge annehmen. Die objektive Auswertung im "HSBC Trendkompass" zeige aktuell zwei verwaiste obere Quadranten. Mit anderen Worten: Keiner der 30 DAX-Titel befinde sich noch in einem stabilen Haussetrend. Dennoch müssten Anleger bei den deutschen "blue chips" unverändert von einem "fallenden Messer" ausgehen. Es gehe deshalb zunächst darum, eine solide Basis für eine Stabilisierung auszubilden. (12.03.2020/ac/a/m)

