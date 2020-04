Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wolle heute Eckpunkte präsentieren, nach denen die EU-Mitgliedstaaten über einen Ausstieg aus der Pandemiebekämpfung entscheiden könnten.



Die Coronakrise hinterlasse tiefe Spuren. Das genaue Ausmaß bleibe weiter schwer zu beziffern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechne im laufenden Jahr mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die weltweite Wirtschaftsleistung könnte 2020 lauf IWF um drei Prozent zurückgehen, jene der Eurozone sogar um 7,5 Prozent. Im Januar habe der IWF für 2020 noch ein globales Wachstum von 3,3 Prozent prognostiziert, die Eurozone sollte um 1,3 Prozent zulegen.



Für das kommende Jahr rechne der IWF mit einer deutlichen Erholung. Die globale Wirtschaft solle dann im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent wachsen, jene der 19 Länder der Eurozone um 4,7 Prozent. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Epidemie im zweiten Halbjahr 2020 weitgehend unter Kontrolle gebracht werden könne und sich auch das Wirtschaftsleben wieder normalisiere, wie der IWF erklärt habe.



Nach der jüngsten Erholungsrally - immerhin habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt - scheine eine Verschnaufpause überfällig. Wann DAX und Co ihre Gegenbewegung wieder aufnähmen oder ob am Ende doch ein erneuter Kursrutsch folge, hänge weiter von der Entwicklung rund um das Virus ab. "Der Aktionär" favorisiere weiterhin eine Fortsetzung der Erholung - und werde mögliche Szenarien und potenzielle Gewinner in seiner kommenden Ausgabe thematisieren, die bereits heute ab 22 Uhr online abrufbar sei.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Start in die kurze Börsenwoche dürfte der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas nachlassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben wichtigen Konjunkturdaten aus den USA stehe die Debatte über eine mögliche Lockerung der Beschränkungen im Rahmen der Coronakrise in Deutschland im Fokus.An der Wall Street habe der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) gestern kräftig zugelegt, sei aber erneut an der runden Marke von 24.000 Zählern gescheitert. Spannend könnte es im Tagesverlauf werden, wenn in den USA im Zuge der anlaufenden Berichtssaison mit Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), der Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) und der Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) zahlreiche große Finanzhäuser ihre Bücher für das erste Quartal öffnen würden. Darauf würden diverse US-Konjunkturdaten folgen, darunter die Einzelhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York. Die Pandemie könnte hier tiefe Spuren hinterlassen.