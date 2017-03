Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.070 Punkte-Marke zu halten und ihn dort zu stabilisieren. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.082/85 und dann die 12.090/92 Punkte sowie das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Könne sich der DAX über die 12.098 Punkte-Marke schieben, so könnte er dann versuchen, die 12.107/12, die 12.122/25 und dann die 12.135/38 Punkte zu erreichen. Gehe über die 12.138 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken dann die 12.145/48, die 12.159/62, bzw. die 12.175/78 Punkte.



Rutsche der DAX heute unter die 12.070 Punkte-Marke, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.063/60 und dann bis 12.048/45 Punkte gehen könnten. Laufe der DAX bis 12.048/45 Punkte, so könnte sich bereits hier Erholungen einstellen. Komme es aber nicht dazu, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 12.023/20, 12.004/00 und dann bis 11.989/86 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 11.986 Punkte hätte der Index dann das Potenzial, die 11.978/75 und die 11.965/60 Punkte anzulaufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.073/85/94 als auch bei 12.10513/37 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.159 als auch bei 12.224 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.057/31/01 als auch bei 11.990/43/23 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.892/68/48/17 als auch bei 11.802 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.138 (12.162) bis 12.020 (11.987) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 11.866 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits im Rahmen der Vorbörse hätten die Bullen den DAX an die 11.900 Punkte geschoben. Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es dann weiter aufwärts gegangen. Der DAX habe dann am frühen Nachmittag die 12.000 Punkte erreichen und im Nachgang dessen auch erfolgreich überwinden können. Es sei ihm nachbörslich gelungen, das TH bei 12.098 Punkten zu formatieren. Zu wesentlichen Rücksetzern sei es gestern nicht gekommen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.036 Punkte noch maximal bis 12.048 Punkte laufen könnte. Diese Marke habe der Index nicht nur erreicht, sondern auch deutlich überschritten. Das Setup auf der Oberseite habe damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 11.867 Punkte bis knapp an das nächste Anlaufziel bei 11.855/52 Punkten gegangen. Hier habe das Setup besser gepasst.TH: 12.098 (Vortag 11.854)/ TT: 11.858 (Vortag: 11.779)/ Xetra-Schluss: 12.067 (Vortag: 11.834)/ Range: 240 Pkte (Vortag: 75 Pkte)Der DAX sei heute Morgen bei 12.075 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit Punkte über dem TS von gestern Abend und 209 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet.